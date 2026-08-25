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Investition 215 m² in Wien, Österreich
Investition 215 m²
Wien, Österreich
Fläche 215 m²
Nach Jahrzehnten in Familienbesitz, kommt dieses sanierungsbedürftige Mehrfamilienhaus in ru…
$580 659
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