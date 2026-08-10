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Wohnimmobilien in Kärnten, Österreich

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6 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Sankt Kanzian am Klopeiner See, Österreich
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Haus 5 Schlafzimmer
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Österreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 448 m²
Etagenzahl 1
Exklusives Haus mit Ferienapartments nahe dem Klopeiner See, Kärnten Entdecken Sie eine a…
$681,812
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Privatverkäufer
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Wohnung 3 zimmer in Velden am Wörther See, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Velden am Wörther See, Österreich
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Die Wohnung in 9220 Velden am Wörther See bietet eine ideale Lage für Familien und Pendler. …
$692,349
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Chalet 15 zimmer in Nötsch, Österreich
Chalet 15 zimmer
Nötsch, Österreich
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 14 800 m²
Etagenzahl 4
Chalet Le Dorf – Exklusives Chalet im Herzen von Kärnten (Österreich)In bester Lage an der G…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Lechnerschaft, Österreich
Penthouse 3 zimmer
Lechnerschaft, Österreich
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/1
Beschreibung: Dieses exklusive Penthouse ist in der erstklassigen Lage von Millstatt zu ver…
$1,15M
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Wohnung 3 zimmer in Lechnerschaft, Österreich
Wohnung 3 zimmer
Lechnerschaft, Österreich
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Diese exklusive 3-Zimmer-Wohnung mit einer Größe von 87,61 Quadratmetern bietet einen atembe…
$1,04M
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Haus in Techelsberg am Worther See, Österreich
Haus
Techelsberg am Worther See, Österreich
$926,349
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Immobilienangaben in Kärnten, Österreich

mit Garage
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