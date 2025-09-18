  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. VGP-kupidom

VGP-kupidom

Griechenland, Municipality of Palaio Faliro
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2015
Auf der Plattform
Auf der Plattform
4 jahre 3 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Webseite
Webseite
vgp-kupidom.com/
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

100% Transaktionstransparenz. Der tadellose Ruf unserer Notare, Anwälte und Realisten spricht für sich. Die gesamte Geschichte unserer Operationen ist in einem offenen Staatsregister verfügbar! Professionelle Beratungen sind kostenlos.

Unsere Makler in Griechenland
Ilona Khomich
Ilona Khomich
53 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
Erasmosgroup
Griechenland, Municipality of Athens
Wohnimmobilien 207 Gewerbeimmobilien 4
ERASMOS Group ist Immobilien, Yachting, Versicherungen und Finanzen Broker gegründet im Jahr 2009, bietet die folgenden Dienstleistungen:Kauf, Verkauf und Leasing aller Art von Immobilien,Yachting & Sailing Brokers - Vertrieb & Churters,Immobilienexpertise,Sanierung und Immobilienmanagement,…
Eine Anfrage stellen
Dionisiou
Griechenland, Paralia Dionisiou
Wohnimmobilien 469 Gewerbeimmobilien 13 Gundstücke 140
Dionisiou mit Sitz in Chalkidiki ist ein Unternehmen, das sich mit dem Kauf von Grundstücken und dem Bau von Immobilien für seinen späteren Verkauf beschäftigt. Neben dem Verkauf von eigenen Objekten bietet das Unternehmen Wohnungen zum Verkauf von anderen Entwicklern in Chalkidiki. Wir arbe…
Eine Anfrage stellen
GreekEstate.eu
Griechenland, Ioannina Municipality
Año de fundación de la compañía 2005
Wohnimmobilien 10 Gewerbeimmobilien 1 Gundstücke 4
GREEKESTATE.EU   «Wertschöpfung für unsere Kunden»   Philosophie Der Kern unseres Unternehmens besteht aus einer klaren und erfolgreichen Philosophie, die unsere Werte und Kultur definiert:   • Das Bestreben, herausragende Leistungen zu erbringen, indem hohe Standards …
Eine Anfrage stellen
ARGOLIDA REAL ESTATE
Griechenland, Gemeinde Nafplio
Wohnimmobilien 32 Gewerbeimmobilien 5 Gundstücke 5
Die Immobilienagentur ARGOLIDA REAL ESTATE befindet sich in den Präfekturen von Argolida, Arcadia, Corinth sowie in anderen Bereichen des Peloponnes und bietet qualitativ hochwertige Dienstleistungen, um die modernen Anforderungen des Immobilienmarktes perfekt zu erfüllen.Wir haben eine groß…
Eine Anfrage stellen
Thassos Real Estate
Griechenland, Thassos
Wohnimmobilien 99 Gewerbeimmobilien 22 Gundstücke 158
Unser Büro, Thassos Real Estate, wurde 2005 von Frau Mammou Asimenia gegründet und befindet sich in Limenas, der Hauptstadt von Thassos.Wir haben eine Vielzahl von Immobilien von freistehenden Häusern, Wohnungen, Grundstücke, Pakete, Unternehmen, Hotels, die in der Lage sind, Ihre Anforderun…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen