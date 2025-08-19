Über die Agentur

Speziell, um die besten Ferienwohnungen am Flussufer auf Ihrem Tisch zu bringen, können wir die besten Verkäufe und Mieten in Budapests boomenden Gebieten anbieten.

Die Duna-Pest Residences, Budapests feinste Luxus-Kondominium am Flussufer, befinden sich im 9. Bezirk im Millennium City Center, zwischen den Petőfi und Lágymányosi Brücken.

Mit Blick auf das schöne Panorama der malerischen Donau und viele der bemerkenswertesten Merkmale von Budapest wurden diese hochmodernen Eigentumswohnungen speziell für diejenigen gedacht, die sich für einen außergewöhnlichen Lebensstil entscheiden. Modernes Design, höchsten Komfort, malerisches Panorama und die modernsten Annehmlichkeiten und Gebäudetechnik sind nur Muster der vielen einzigartigen Features, die in Budapests ersten luxuriösen Residenztürmen angeboten werden.