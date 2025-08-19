  1. Realting.com
DPRM.hu

Ungarn, Szekesfehervari jaras
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
Webseite
www.dprm.hu
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Speziell, um die besten Ferienwohnungen am Flussufer auf Ihrem Tisch zu bringen, können wir die besten Verkäufe und Mieten in Budapests boomenden Gebieten anbieten.

Die Duna-Pest Residences, Budapests feinste Luxus-Kondominium am Flussufer, befinden sich im 9. Bezirk im Millennium City Center, zwischen den Petőfi und Lágymányosi Brücken.

Mit Blick auf das schöne Panorama der malerischen Donau und viele der bemerkenswertesten Merkmale von Budapest wurden diese hochmodernen Eigentumswohnungen speziell für diejenigen gedacht, die sich für einen außergewöhnlichen Lebensstil entscheiden. Modernes Design, höchsten Komfort, malerisches Panorama und die modernsten Annehmlichkeiten und Gebäudetechnik sind nur Muster der vielen einzigartigen Features, die in Budapests ersten luxuriösen Residenztürmen angeboten werden.

Dienstleistungen

Wir bieten ein Full-Service-Erlebnis für unsere Kunden aus der ganzen Welt und verhandeln langfristige Angebote mit starkem Hintergrund im Immobiliensektor.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 20:13
(UTC+2:00, Europe/Budapest)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
09:00 - 18:00
Sonntag
09:00 - 18:00
Unsere Makler in Ungarn
Tom Kovacs
Tom Kovacs
4 immobilienobjekte
Schließen
