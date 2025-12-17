  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. DDA Real Estate

DDA Real Estate

Indonesien, Cinere
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2007
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 jahr 6 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский
Webseite
Webseite
dda-re.com/
Über die Agentur

International fast ejendom Agentur, som blev oprettet i 2007, er en del af Business Advokat Gruppe af Virksomheder. Den eneste virksomhed på markedet, der opererer i mere end 400 byer i Rusland fra Kaliningrad til Kamchatka, med kontorer i Tyrkiet, Thailand, andBali (Indonesien), Vietnam og hovedkontor i Dubai (UAE).

Vi vil vælge en ejendom for dig at investere, leje eller ophold, helt gratis, med fuld transaktion støtte vores arbejde er betalt af bygherren).

Dienstleistungen

Wir wählen Immobilien für Sie absolut kostenlos mit voller Unterstützung der Transaktion (unsere Arbeit wird vom Entwickler bezahlt) zu investieren, zu vermieten oder zu leben.

- Garantie der jährlichen Anlagerendite;
- 7-jährige zinslose Raten;
- Kostenlose rechtliche Unterstützung;
- Sicherheitsgarantie für Überweisungen in einer Transaktion;
- Bessere Lebens- und Investitionsbedingungen;
- Große Anlagenbasis.

Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Derzeit im Unternehmen: 14:23
(UTC+7:00, Asia/Jakarta)
Montag
10:00 - 22:00
Dienstag
10:00 - 22:00
Mittwoch
10:00 - 22:00
Donnerstag
10:00 - 22:00
Freitag
10:00 - 22:00
Samstag
10:00 - 22:00
Sonntag
10:00 - 22:00
Neue Gebäude
Alle anzeigen 20 neue gebäude
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Alle anzeigen Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Indonesien
von
$190,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa zwei Minuten vom Strand entfernt. Voraussichtlicher ROI – 17 %. Zahlung: 30 % + Raten für 7 Raten von 10 %. Zinslose Zahlungen für 12 Monate. Investitionsobjekt mit hoher Rentabilität! Garantierte Preiserhöhung! MELASTI DREAM RESIDENCE Komplex mit moderner Architektur. Innendekorat…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Alle anzeigen Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonesien
von
$450,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 117–159 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villa 80 Meter vom Strand entfernt.Vorteile: Erträge bis zu 15% pro Jahr.Ausstattung:- Eigener Pool mit Hydromassage;- Ja. Das intelligente Heimsystem;- Heimkino;- Weinschrank;- Lagerung.- Waschmaschine;- Haushaltsgeräte und -analoge von Bosch;- Plumbing Grohe, Villeroy & Boch und Analoga.La…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Alle anzeigen Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Wohnanlage APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesien
von
$145,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 40 m²
2 Immobilienobjekte 2
Moderne Wohnung mit Meerblick.Attraktive Wohnungen für Investitionen. Die durchschnittliche Belegung der Insel beträgt 70-90%. Die Touristensaison ist 365 Tage. Der Mietertrag beträgt 17%. Rückzahlung in 6 Jahren.Apartments mit einer privaten Terrasse mit Blick auf das Meer, von wo aus Sie s…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 6
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 6
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 6
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 6
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 6
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 6
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$350,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 143 m²
1 Immobilienobjekt 1
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
143.0
350,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage JAY GRAY
Wohnanlage JAY GRAY
Wohnanlage JAY GRAY
Wohnanlage JAY GRAY
Wohnanlage JAY GRAY
Alle anzeigen Wohnanlage JAY GRAY
Wohnanlage JAY GRAY
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$136,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 40 m²
1 Immobilienobjekt 1
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0
136,000
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
1 2 3
Unsere Makler in Indonesien
Veronika Ismailova
Veronika Ismailova
31 immobilienobjekt
Agenturen in der Nähe
PRO Silver
Satellite Estate
Indonesien, Lesser Sunda Islands
Neue Gebäude 6 Wohnimmobilien 186
Eine Anfrage stellen
BNBPROFITS
Indonesien, Badung
Wohnimmobilien 461 Gewerbeimmobilien 9 Gundstücke 30
Alex und Mark sind Ferienunterkünfte und Expats, die über ein Jahrzehnt in Bali leben. Zurück im Jahr 2018 gründeten sie bnbprofits, um eine neue Perspektive auf Balis Immobilienmarkt zu bringen. Sie implementieren ständig neueste IT-Lösungen, um eine wirklich bemerkenswerte Erfahrung für ih…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen