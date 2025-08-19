Агентство недвижимости «Твоя Столица»

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Die Your Capital Group wurde 1996 gegründet und ist führend im Immobilienmarkt und bietet umfassende Dienstleistungen in allen ihren Segmenten. In unserem Team arbeiten über 250 hochqualifizierte Fachleute. Verantwortung, Ehrlichkeit und rechtliche Integrität sind die Hauptgründe unserer Arbeit. Ständige Technologie- und Serviceentwicklung, Qualitätskontrolle und hohe Professionalität unserer Mitarbeiter helfen uns, unsere Arbeit in gutem Glauben zu erfüllen und unseren Kunden so hilfreich wie möglich zu sein. Wir sind immer offen für die Zusammenarbeit. Wir garantieren unseren Kunden große, hochwertige Produkte zu bieten; moderne Technologien, freundliche, ehrliche Beziehungen und neue Möglichkeiten für unser Team; europäische Standards für den Immobilienmarkt und Verantwortung und Schutz für die Gesellschaft. Wir sind positiv, einer der Führer der neuen Wirtschaft des Landes zu werden.
Dienstleistungen
Die Your Capital Group arbeitet in allen Immobilienmarktsegmenten und bietet eine komplette Palette von Dienstleistungen: Kauf und Verkauf, Vermietung, Beratungsleistungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Erfahrung, Professionalität und moderne Technologien sind die Garantien für unseren Erfolg.
Orshansky Real Estate Center Zusätzliche Haftungsgesellschaft wurde 2007 gegründet, erhielt eine Bescheinigung über die staatliche Registrierung und eine Lizenz, die vom Justizministerium der Republik Belarus zur Erbringung von Immobiliendienstleistungen ausgestellt wurde. Orshansky Real Est…
Wir bieten das Wesentliche für eine erfolgreiche Transaktion und Unterstützung unserer Kunden: Sicherheit, Qualität, Ehrlichkeit, Professionalität und Komfort. Wir verkaufen mehr als nur Immobilien, wir schützen die Interessen unserer Kunden. Auswahl der besten Objektoptionen, volle rechtlic…
Die «Success Guarantor» Immobilienagentur wurde am 25. Juli 2006 gegründet. Die Immobilienagentur «Success Guarantor» betreibt in allen Marktsegmenten. Unter ihnen sind primäre und sekundäre städtische Immobilien, Gewerbeimmobilien und Luxus Wohnung Markt. Die «Success Guarantor» Immobiliena…