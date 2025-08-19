Агентство недвижимости «Твоя Столица»

  1. Realting.com
Belarus, Minsk
Immobilienagentur
7 jahre 6 Monate
English, Русский
www.t-s.by/
Die Your Capital Group wurde 1996 gegründet und ist führend im Immobilienmarkt und bietet umfassende Dienstleistungen in allen ihren Segmenten. In unserem Team arbeiten über 250 hochqualifizierte Fachleute. Verantwortung, Ehrlichkeit und rechtliche Integrität sind die Hauptgründe unserer Arbeit. Ständige Technologie- und Serviceentwicklung, Qualitätskontrolle und hohe Professionalität unserer Mitarbeiter helfen uns, unsere Arbeit in gutem Glauben zu erfüllen und unseren Kunden so hilfreich wie möglich zu sein. Wir sind immer offen für die Zusammenarbeit. Wir garantieren unseren Kunden große, hochwertige Produkte zu bieten; moderne Technologien, freundliche, ehrliche Beziehungen und neue Möglichkeiten für unser Team; europäische Standards für den Immobilienmarkt und Verantwortung und Schutz für die Gesellschaft. Wir sind positiv, einer der Führer der neuen Wirtschaft des Landes zu werden.
Die Your Capital Group arbeitet in allen Immobilienmarktsegmenten und bietet eine komplette Palette von Dienstleistungen: Kauf und Verkauf, Vermietung, Beratungsleistungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Erfahrung, Professionalität und moderne Technologien sind die Garantien für unseren Erfolg.
