Что такое лофт: особенности помещения

Лофт — верхний этаж промышленного здания, реконструированный под общественные зоны, офисы , культурные пространства или жилые помещения. Также под термином «лофт» понимают дизайн в индустриальном стиле.

Изначально понятие «лофт» пришло из США. Там этим словом обозначали заводской чердак. В 30-40-х годах прошлого века (после Великой депрессии) в Нью-Йорке на пустующих чердаках заброшенных заводов и фабрик стала селиться неформальная молодежь — музыканты, поэты, художники. Там открывались бары, художественные галереи, творческие мастерские и другие помещения. Именно тогда в моду вошла промышленная эстетика — высокие потолки, грубые материалы, кирпичная кладка, открытые коммуникации, окна в пол.

Сегодня лофт — это не только бывшее промышленное помещение , но и определенный стиль внутренней отделки. В стиле лофт в настоящее время оформляют офисы, рестораны, кафе, отели и обычные жилые квартиры . При этом, данные помещения зачастую находятся в обычных (не промышленных) зданиях.

Настоящий же лофт — это бывшие цеха, склады, заводы и фабрики. О прошлом подобных зданий напоминают разнообразные промышленные артефакты, которые сегодня становятся частью дизайна: старые лебедки, кран-балки, трубы, детали станков находят место и в новом пространстве.

Что касается переделки лофтовых помещений в жилые квартиры, то, скорее всего, это потребует от нового собственника больших финансовых вложений. Для того чтобы переоборудовать бывший завод в комплекс апартаментов, понадобится не только возвести новые перегородки, но и провести необходимые коммуникации и отопление. При этом, как показывает пример США, квартиры в настоящем лофте с богатой историей всегда будут пользоваться повышенным спросом среди местной богемы. Жилье в бывших индустриальных зданиях будет стоить дороже, чем аналогичное по площади помещение в обычном многоэтажном доме.