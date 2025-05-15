Небоскреб: особенности строительства в разных странах

«Небоскреб» — довольно противоречивый термин, так как архитекторы разных стран до сих пор не сошлись во мнении, какую высоту должно иметь здание, чтобы так именоваться. Например, в Америке и некоторых странах Европы небоскребами считаются постройки от 150 м в высоту. В Германии для этого статуса зданию достаточно возвышаться над землей на 100 м и более (дома высотой 35-100 м называют просто высотными). А SkyscraperCity (Нидерланды) — один из самых крупных и известных в мире сайтов о строительстве — указывает минимальную для небоскреба высоту в 200 м.

И еще немного терминологии и цифр от американского Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH) — международной организации, специализирующейся на высотном строительстве :

постройки выше 300 м представители компании называют сверхвысокими небоскребами;

здания высотой более 600 м — «мегавысокими».

Откуда столько разногласий

Разночтения в классификации и составлении рейтингов высотных построек вызвано разницей в способах измерения ключевых параметров зданий в странах мира. Для простоты сейчас общеприняты критерии американского Совета CTBUH, которые гласят: здание — это сооружение с этажами, созданное под жилые, коммерческие или производственные нужды. Наличие этажей сразу отсекает из этой категории радио- и телевышки.

Высоту Совет измеряет по трем критериям (само понятие высоты определяется от наиболее низко расположенного значимого входа в здание):

Конструктивная — высота от уровня тротуара до самой высокой точки сооружения, включая шпили, но за исключением теле-, радиоантенн и флагштоков. При включении построек в рейтинг самых высоких зданий учитывается именно эта величина.

До уровня пола на последнем эксплуатируем этаже постройки.

До наивысшей точки с учетом шпилей и антенн.

Экскурс в историю небоскребов

До XX века сооружения выше шести этажей можно было сосчитать на пальцах, так как за неимением лифта подниматься на нужный уровень приходилось пешком по лестницам, что было неудобно. Еще одна причина — в особенностях работы водоснабжения: до XX века применяли всасывающие насосы, которые не могли доставлять воду выше 10 м над уровнем земли.

Возведение небоскребов, какими они есть сейчас, стало возможным благодаря развитию технологий строительства (создание стали, железобетона), появлению безопасных лифтов, а также разработке напорных водяных насосов. Увеличение этажности построек особенно актуально для крупных городов, в которых площадь под застройку ограничена и цены на землю высоки.

На заметку: конструкция зданий высотой +/- 200 м позволяет делать опору только на центральное бетонно-стальное ядро, у сооружений большей высоты должны быть дополнительные наружные опоры. Именно поэтому в небоскребах эксплуатируется менее 70% внутреннего объема — остальные 30%+ занимают опорные конструкции, лестничные клетки, шахты лифтов. Для сравнения: в обычных высотных домах может использоваться до 80% внутреннего пространства.

Интересный факт напоследок: наибольшее количество небоскребов высотой более 150 м расположено в Китае, Америке, ОАЭ, Японии, Корее и Австралии.