Коттеджем является отдельный жилой дом, как правило, небольшой площади (150–300 кв. м), предназначенный для одного владельца или семьи. Сегодня коттеджи часто используются как для постоянного проживания, так и для отдыха за городом.

Основные характеристики коттеджа:

Архитектурные особенности. Небольшие двух- или трехэтажные дома, часто выполненные в индивидуальном дизайне, как правило, из кирпича, дерева, камня.

Небольшие двух- или трехэтажные дома, часто выполненные в индивидуальном дизайне, как правило, из кирпича, дерева, камня. Размеры и площадь. Средняя площадь коттеджей варьируется от 150 до 300 кв. м.

Средняя площадь коттеджей варьируется от 150 до 300 кв. м. Планировка. Коттеджи часто включают дополнительные помещения: гардеробные, кабинеты, спортзалы.

Коттеджи чаще всего строятся в пригородах в виде организованных поселков с развитой инфраструктурой (детские площадки, магазины, службы охраны). Прилегающая территория часто закрыта для посторонних и оснащена дополнительными системами безопасности.