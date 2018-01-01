Brownstone-квартира

Brownstone house - это, преимущественно каменный, реже кирпичный дом, построенный в середине-конце 19-го ─ начале 20-го века. Представляет собой просторное двух-, трех- или четырехэтажное жилое здание с 3-7 спальнями, гостиной, ванной, кухней, отдельным высоким входом на улицу или во двор, техническими и подсобными помещениями в цоколе. Изначально каждый дом предназначался для одной семьи, но потом их часто разделяли на несколько отдельных квартир, которые покупали или снимали разные жильцы.

Brownstone-квартира - специфические особенности жилья

Главная отличительная черта жилья такого типа - уникальное расположение комнат. Здесь нет стандартной планировки и четких параметров размера помещений. Общая схожесть заключается в том, что входить в дом приходится сразу с улицы, предварительно поднявшись по небольшой лестнице на первый этаж под названием parlor floor. В отдельных домах под лестницей имеется дополнительный «черный» вход в цокольный этаж.

Наличие прихожей в таких квартирах не считается обязательным. В большинстве случаев жилец сразу попадает в просторную общую гостиную. Спальни находятся на 2, 3 и 4 этажах. За счет высоких потолков даже небольшие по метражу комнаты кажутся достаточно просторными и удобными. В качестве отделки в браунстоунах часто используется лепнина, фигурные дверные проемы придают помещениям яркую индивидуальность, а декоративные или настоящие камины наполняют комнаты особым уютом.

К преимуществам жилья относятся:

большой метраж (250-300 кв.м);

высокие потолки;

толстые стены;

естественное освещение в цокольном этаже;

возможность выбрать планировку под себя.

Недостатками квартир можно назвать:

давность постройки;

большие затраты на отопление в связи с масштабной площадью;

выход из дома непосредственно на улицу.

Базовая планировка браунстоун в Нью-Йорке и других городах США существенно разнится. Найти два одинаковых дома практически невозможно. Они всегда отличаются друг от друга не только архитектурными деталями и отделкой, но и нестандартным расположением комнат.