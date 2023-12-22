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Виллы в Нячанг, Вьетнам

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€472,913
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Нячанг, Вьетнам
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Готовая инвестиционная недвижимость на побережье. Доходность 8% первые 2 года, далее 40% в г…
€472,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Нячанг, Вьетнам

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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