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Квартиры с бассейном в Нячанг, Вьетнам

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Нячанг, Вьетнам
Квартира 2 комнаты
Нячанг, Вьетнам
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9/30
Квартира с ремонтом на лучшем курорте Вьетнама.   Libera Nha Trang Вьетнам - перспекти…
$89,900
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Студия 1 спальня в Нячанг, Вьетнам
Студия 1 спальня
Нячанг, Вьетнам
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 30
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ВО ВЬЕТНАМЕ С 3 СОБСТВЕННЫМИ ПЛЯЖАМИ И АПАРТАМЕНТАМИ ОТ 80 000$ >>> Н…
$83,900
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Параметры недвижимости в Нячанг, Вьетнам

с видом на море
Недорогая
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