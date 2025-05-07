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Продажа новостроек в Kien Giang Province

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Жилой комплекс Meyrearl на Фукуоке: ваш идеальный выбор недвижимости
Жилой комплекс Meyrearl на Фукуоке: ваш идеальный выбор недвижимости
Phu Quoc, Вьетнам
от
$77,408
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 30
Площадь 44 м²
1 объект недвижимости 1
Недвижимость на райском острове Фукуок — уникальные условия покупки и управления международным брендом! На острове Фукуок, признанном одним из самых красивых мест планеты, предлагаем вашему вниманию элитный жилой комплекс «Meyrearl», управляемый всемирно известной французской компанией A…
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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