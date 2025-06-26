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Квартиры с бассейном в Дананге, Вьетнам

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Дананг, Вьетнам
Квартира 1 комната
Дананг, Вьетнам
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 15/34
Дананг — центр туристического и экономического роста, лидер по турпотоку и ВВП. 7,2 млн тури…
$181,733
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Параметры недвижимости в Дананге, Вьетнам

с видом на море
Недорогая
Элитная
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