Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Жилая
  4. San Diego County

Жильё в San Diego County, США

1 объект найдено
Дом 5 спален в Сан-Диего, США
Дом 5 спален
Сан-Диего, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Этот современный прибрежный мастер расположен в одном из высококлассных и игривых прибрежных…
€3,95 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в San Diego County, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти