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Квартиры в Mecklenburg County, США

Huntersville
36
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36 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Huntersville, США
Квартира 4 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Уникальное предложение! Готовы к немедленной передаче! Просторная квартира в новом, престижн…
$463,152
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продажа: 3-комнатная квартира в Мирном Зеленом районе Гданьска - Оруния Горна!Квартира (64,0…
$155,892
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Квартира 1 комната в Huntersville, США
Квартира 1 комната
Huntersville, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Мы хотели бы представить вам квартиру-студию с НДС 23%, доступную в современном жилом компле…
$131,644
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Минт Недвижимость рада представить квартиру площадью 34 м2, расположенную на 6-м этаже в бло…
$108,401
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Fox Promotion S.C
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Квартира 4 комнаты в Huntersville, США
Квартира 4 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Красиво уложенная 4-комнатная квартира на продажу, расположенная на 1-м этаже современного з…
$427,480
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Для продажи: квартира площадью 64,5 м2 с двумя балконами - Nadmorski Dwór Estate, Гданьск BR…
$483,572
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Продается: Просторная квартира в престижном месте, с видом на балкон реки Мотлава!Nowa Lasta…
$413,509
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
2-комнатная квартира расположена на 3-м этаже современного жилого дома. С общей площадью 53,…
$340,113
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Квартира 4 комнаты в Huntersville, США
Квартира 4 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Просторная 4-комнатная квартира расположена на 3-м этаже современного жилого дома. С общей п…
$800,842
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Удобная и хорошо продуманная 3-комнатная квартира, расположенная на 2-м этаже современного ж…
$438,408
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается: Меблированная квартира - Гданьск Ясинь, ул. Ловендоу Взгорзе!Квартира (46,39 м2) …
$189,473
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Квартира 4 комнаты в Huntersville, США
Квартира 4 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Мы рады представить исключительное предложение просторной квартиры, расположенной на первом …
$323,473
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Квартира 1 комната в Huntersville, США
Квартира 1 комната
Huntersville, США
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Мы предлагаем уникальную квартиру для продажи на улице Obrońców Wybrzeża, в центре района Пр…
$158,371
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Добро пожаловать в дом своей мечты в Допьевиче, в поместье Лешна Полана, где удобство, комфо…
$181,108
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Просторная квартира на продажу в престижном комплексе Villa Botanica. Недвижимость имеет общ…
$688,787
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Квартира 4 комнаты в Huntersville, США
Квартира 4 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Mint Property представляет четырехкомнатную квартиру площадью 74 кв.м., расположенную в Уль.…
$309,155
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Продается красивая квартира, расположенная на 1-м этаже современной застройки. Квартира имее…
$439,686
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Квартира 4 комнаты в Huntersville, США
Квартира 4 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Представляем вам 4-комнатную квартиру в тихой южной части Гданьска.Его площадь составляет 68…
$209,350
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Отличная инвестиционная возможность – просторный гостиничный блок, расположенный в пределах …
$558,332
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Продается очаровательная квартира, расположенная на 1-м этаже современной застройки. Квартир…
$251,262
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
С общей площадью 47,29 м2 в квартире есть просторная гостиная с кухонькой и одной отдельной …
$301,183
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Квартира 5 комнат в Huntersville, США
Квартира 5 комнат
Huntersville, США
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Для продажи: Отдельный дом в Арчишево - недалеко от Прушча Гданьского и всего в 20 минутах е…
$198,029
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Квартира 6 комнат в Huntersville, США
Квартира 6 комнат
Huntersville, США
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 338 м²
Продается двухэтажный односемейный дом с полным подвалом!Наземный этаж: 3 комнаты, отдельная…
$171,855
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Продается потрясающая квартира, расположенная на 3-м этаже современной застройки. Квартира п…
$1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 891 м²
Мы представляем вам уникальный дом с участком для продажи в живописном городе Лутри, прямо н…
$252,100
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Для продажи: 3 независимых номера, отдельная кухня и сад - Расположение Гданьск, Аниолки!Ква…
$435,205
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Продается очаровательная квартира, расположенная на 2-м этаже современной застройки. Квартир…
$429,819
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Квартира 3 комнаты в Huntersville, США
Квартира 3 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Продается очаровательная квартира, расположенная на первом этаже современной застройки. Квар…
$353,168
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Квартира 2 комнаты в Huntersville, США
Квартира 2 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Мы представляем предложение 2-комнатной квартиры на продажу в Прушч Гданьский - усадьба Młod…
$179,786
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Квартира 4 комнаты в Huntersville, США
Квартира 4 комнаты
Huntersville, США
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Просторная 4-комнатная квартира, расположенная на первом этаже современной застройки. Одним …
$352,904
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