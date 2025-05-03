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Жильё в Malibu, США

1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Malibu, США
Вилла 7 комнат
Malibu, США
Число комнат 7
Количество спален 4
Количество этажей 3
Это впечатляющее горное поместье в Малибу с видом на океан и с бассейном, с жилой площадью о…
$2,83 млн
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