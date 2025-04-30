Гражданство Antigua & Barbuda

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гражданства.
Преимущества:
В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.
Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.
Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.
Отсутствие налога на богатство, дарение, наследство, иностранный доход или прирост капитала
Гарантированные инвестиции
Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.
Безопасность для вашей семьи
«План Б» на все случаи жизни
Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность
Программа гражданства Антигуа и Барбуды:
Преимущества
Безвизовый доступ в 150 стран мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонконг и Сингапур.
Минимальный возраст от 18 лет
Комплексная проверка и одобрение кандидата правительством
Банковский документ о наличии средств с подтверждением происхождения
Отсутствтие судимости