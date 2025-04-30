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Гражданство Antigua & Barbuda

Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$100,000
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Гражданство Antigua & Barbuda
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Инвестиции Инвестиции
Этапы Этапы

О программе иммиграции

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гражданства. 

Преимущества: 

  • Разумные инвестиции 
    • Инвестиции начинаются от $100 000
  • Безвизовый режим во всем мире

    • В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.

  • Быстрая сроки получения

    • Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.

  • Инвестор имеет право получить гражданство вместе с семьей

    • Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.

  • Привлекательный налоговый режим

    • Отсутствие налога на богатство, дарение, наследство, иностранный доход или прирост капитала

  • Гарантированные инвестиции

    • Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.

  • Безопасность для вашей семьи

    • «План Б» на все случаи жизни

  • Конфиденциальность

    • Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность

 

Программа гражданства Антигуа и Барбуды:

 

  • Пожертвование правительству
    • Самая экономичная карибская программа с минимальными инвестициями в размере 100 000 долларов в качестве государственного невозвратного пожертвования для семьи численностью до 4 человек (например, основной заявитель и супруг/супруга, а также 2 детей).
    • Невозвратное пожертвование - взнос в Фонд Вест-Индского университета составляет 150 000 долларов США для семей, состоящих минимум из 6 человек.Участие в этом варианте дает право одному члену семьи на годичную бесплатную стипендию в Вест-Индском университете.
  • Инвестиции в недвижимость 
    • Ознакомьстесь с информацией ниже

Преимущества

  • Паспорт Антигуа и Барбуды выдается за  3-4 месяца.
  • Самая экономически эффективная программа для получения гражданства всей семьей 
  • Безвизовый доступ в 150 стран мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонконг и Сингапур.
  • Мультивиза в США на срок до 10 лет.
  • Возможность проживания в Великобритании 6 месяцев в году. 

 

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$100,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый доступ в 150 стран мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонконг и Сингапур.

Албания, Андорра, Ангола, Армения, Австрия, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Камбоджа, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Иран, Ирландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Косово, Лаос, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Федеративные Штаты Микронезии, Молдова, Монако, Черногория, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Палестинские территории, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Винсент и Гренадины, Швеция, Швейцария, Танзания, Того, Тунис, Тувалу, Турция, Уганда, Украина, Великобритания, Узбекистан, Вануату, Ватикан, Венесуэла, Вьетнам, Замбия
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Инвестиции в одобренный проект недвижимости - 200 000 долларов США Минимальный срок владения - 5 лет, по истечении этого срока участники программы могут продать одобренную недвижимость другому кандидату на получение гражданства С 1 июля 2023 года будет необходимо проживать на Антигуа и Барбуде минимум пять дней в течение первых пяти лет получения гражданства
200000.00 USD
Требования к заявителю

  • Минимальный возраст от 18 лет

  • Комплексная проверка и одобрение кандидата правительством

  • Банковский документ о наличии средств с подтверждением происхождения

  • Отсутствтие судимости 

Этапы получения программы
Оставьте заявку
от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 10 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Подано заявление на получение карибского гражданства
от 3 дня
Обработка заявления на получение гражданства
от 1 месяца
Заявка одобрена
от 5 дней
Внесение инвестиций
от 5 дней
Получение гражданства и паспорта
от 1 месяца
Вы просматриваете
Гражданство Antigua & Barbuda
Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда
от
$100,000
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Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 4 месяцев
Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гр…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
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