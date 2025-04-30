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Immigration program to USA

США США
Срок получения: от 10 месяцев
Расходы: от
$3,403
;
Immigration program to USA
ПМЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Соединенные Штаты предлагают несколько путей иммиграции для людей, желающих жить, работать или воссоединиться с семьей. Ключевые программы включают семейную иммиграцию, визы на основе занятости (например, H-1B), лотерею виз разнообразия и статус беженца или убежища. Эти программы предоставляют временное или постоянное место жительства, многие из которых приводят к получению грин-карты и, в конечном итоге, гражданства США. Приемлемость варьируется в зависимости от категории и обычно требует соответствия определенным критериям образования, занятости или семейных отношений.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 10 месяцев
Расходы
Расходы
от
$3,403
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
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Immigration program to USA
США США
от
$3,403
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