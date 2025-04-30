Студенческая виза F-1 в США

О программе иммиграции

Виза дает право приехать в США на срок обучения в традиционном учебном заведении: колледже, университете или языковой школе .

Преимущества визы

Вы можете легально находиться в США до тех пор, пока истечет срок обучения в учебном заведении.

С вами может поехать ваша семья: супруга или супруга и дети до 21 года.

В период действия визы вы имеете право выезда из США и появляются.

Как студент, вы можете подрабатывать в кампусе в учебных заведениях до 20 часов в неделю.

Студенческая виза — один из самых простых способов легально поехать в США на длительный срок. Лучший выбор для взрослых людей — языковая школа. Все, что нужно сделать, — записаться на языковые курсы, оплатить обучение, и школа вашего зрения, по которой вы въедете в США. Так можно выучить или улучшить английский язык, присмотреться к стране и понять, хотите ли вы и дальше жить в Америке. Затем можно изменить статус, например, получить признание.