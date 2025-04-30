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Студенческая виза F-1 в США

США США
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$1,200
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Студенческая виза F-1 в США
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Виза дает право приехать в США на срок обучения в традиционном учебном заведении: колледже, университете или языковой школе .

Преимущества визы

  • Вы можете легально находиться в США до тех пор, пока истечет срок обучения в учебном заведении.

  • С вами может поехать ваша семья: супруга или супруга и дети до 21 года.

  • В период действия визы вы имеете право выезда из США и появляются.

  • Как студент, вы можете подрабатывать в кампусе в учебных заведениях до 20 часов в неделю.

 

Студенческая виза — один из самых простых способов легально поехать в США на длительный срок. Лучший выбор для взрослых людей — языковая школа. Все, что нужно сделать, — записаться на языковые курсы, оплатить обучение, и школа вашего зрения, по которой вы въедете в США. Так можно выучить или улучшить английский язык, присмотреться к стране и понять, хотите ли вы и дальше жить в Америке. Затем можно изменить статус, например, получить признание.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$1,200
Требования к заявителю

Кто может получить

Любой человек в возрасте 16+, поступивший в учебное заведение в США, которое имеет право выдавать студенческие визы иностранцам.

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Студенческая виза F-1 в США
США США
от
$1,200
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