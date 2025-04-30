  1. Realting.com
  2. США
  3. Программы иммиграции
  4. ВНЖ в США

ВНЖ в США

США США
Срок получения: от 6 месяцев
Расходы: от
$12,523
;
ВНЖ в США
ВНЖ
Оставить заявку
Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Виза дает право временного проживания на территории США на 3 года с возможностью многократного продления.

Это не иммиграционная виза, и она не ведет к получению Грин-карты. Но, находясь по ней в Штатах, вы можете перейти на визу таланта EB-1 и получить Грин-карту. Это надежный путь стать резидентом, а затем гражданином США на основании достижений в карьере.

Поможем вам оформить кейс и получить визу в срок от 6 месяцев

 

 

Преимущества визы

  • Оформление занимает от 3 месяцев

  • Можно переехать с семьей (супругом или супругой и детьми)

  • Визу можно бесконечно продлевать

  • Можно менять работодателя

  • Нет требований по нахождению в стране и ограничений по выездам

  • Переезд не требует больших вложений

 

С визой О-1 вы можете без ограничений жить и заниматься любимым делом в США, получая американскую зарплату.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 6 месяцев
Расходы
Расходы
от
$12,523
Вы просматриваете
ВНЖ в США
США США
от
$12,523
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку иммиграционному консультанту
Спасибо! Ваша заявка принята
Назад Оставить заявку
Другие программы иммиграции
ПМЖ
Покупка бизнеса в США
Покупка бизнеса в США
США США
от
$120,000
Тип программы иммиграции ПМЖ
Срок получения от 18 месяцев
Обращаем Ваше внимание на то, что правительство Америки не выдает ПМЖ, ВНЖ или Гражданство, лицам которые приобрели или открыли бизнес в США! Правительство США предлагает иностранным предпринимателям, которые хотят приобрести готовый бизнес в Штатах и управлять им, визы для временного или…
Иммиграционный консультант
SCB MIAMI INTERNATIONAL
Оставить заявку
ВНЖ
Студенческая виза F-1 в США
Студенческая виза F-1 в США
США США
от
$1,200
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
Виза дает право приехать в США на срок обучения в традиционном учебном заведении: колледже, университете или языковой школе . Преимущества визы Вы можете легально находиться в США до тех пор, пока истечет срок обучения в учебном заведении. С вами может поехать ваша семья:…
Иммиграционный консультант
Mircare
Оставить заявку
ПМЖ
Immigration program to USA
Immigration program to USA
США США
от
$3,403
Тип программы иммиграции ПМЖ
Срок получения от 10 месяцев
Соединенные Штаты предлагают несколько путей иммиграции для людей, желающих жить, работать или воссоединиться с семьей. Ключевые программы включают семейную иммиграцию, визы на основе занятости (например, H-1B), лотерею виз разнообразия и статус беженца или убежища. Эти программы предоставля…
Иммиграционный консультант
Smart Investment Group Ltd
Оставить заявку