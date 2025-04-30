Виза дает право временного проживания на территории США на 3 года с возможностью многократного продления.
Это не иммиграционная виза, и она не ведет к получению Грин-карты. Но, находясь по ней в Штатах, вы можете перейти на визу таланта EB-1 и получить Грин-карту. Это надежный путь стать резидентом, а затем гражданином США на основании достижений в карьере.
Поможем вам оформить кейс и получить визу в срок от 6 месяцев
Преимущества визы
Оформление занимает от 3 месяцев
Можно переехать с семьей (супругом или супругой и детьми)
Визу можно бесконечно продлевать
Можно менять работодателя
Нет требований по нахождению в стране и ограничений по выездам
Переезд не требует больших вложений
С визой О-1 вы можете без ограничений жить и заниматься любимым делом в США, получая американскую зарплату.