О программе иммиграции

Виза дает право временного проживания на территории США на 3 года с возможностью многократного продления.

Это не иммиграционная виза, и она не ведет к получению Грин-карты. Но, находясь по ней в Штатах, вы можете перейти на визу таланта EB-1 и получить Грин-карту. Это надежный путь стать резидентом, а затем гражданином США на основании достижений в карьере.

Поможем вам оформить кейс и получить визу в срок от 6 месяцев

Преимущества визы

Оформление занимает от 3 месяцев

Можно переехать с семьей (супругом или супругой и детьми)

Визу можно бесконечно продлевать

Можно менять работодателя

Нет требований по нахождению в стране и ограничений по выездам

Переезд не требует больших вложений

С визой О-1 вы можете без ограничений жить и заниматься любимым делом в США, получая американскую зарплату.