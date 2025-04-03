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Жильё в Huntersville, США

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Huntersville, США
Квартира 1 комната
Huntersville, США
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Мы представляем вам готовую, совершенно новую квартиру в здании с 2021 года. Инвестиции назы…
$175,109
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов