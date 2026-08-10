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Жилье в Brunswick County, США

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2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Calabash, США
Дом 9 комнат
Calabash, США
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Это дыхание, 3696 кв. ft Signature Home разработан выдающимся, отмеченный наградами художник…
$719,000
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Дом 9 комнат в Calabash, США
Дом 9 комнат
Calabash, США
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
$549,900
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Параметры недвижимости в Brunswick County, США

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