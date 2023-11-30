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Дома в Американское Самоа, США

виллы
11
35 объектов найдено
Дом 5 спален в Слайделл, США
Дом 5 спален
Слайделл, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
Запланируйте свой частный показ этого красивого, массивного акадийского дома на площади с по…
€546,320
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Дом 5 спален в Новый Орлеан, США
Дом 5 спален
Новый Орлеан, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
УДИВИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ владеть в Нижнем Садовом Районе по доступной цене. Этот хорошо сохр…
€500,793
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Дом 2 спальни в Новый Орлеан, США
Дом 2 спальни
Новый Орлеан, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Очаровательный коттедж, расположенный на выровненной деревьями Мемфис-стрит, всего в 2 кварт…
€532,662
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Дом 5 спален в Tangipahoa Parish, США
Дом 5 спален
Tangipahoa Parish, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Добро пожаловать в этот невероятный дом с 5 спальнями и 3,5 ванными комнатами в Пончатуле! Р…
€545,409
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Дом 4 спальни в Новый Орлеан, США
Дом 4 спальни
Новый Орлеан, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Недавно построенный дом, расположенный в популярном районе Фонтенбло. Эта двухэтажная резиде…
€545,409
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Дом 6 спален в Новый Орлеан, США
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Воспользуйтесь этой невероятной возможностью! Примите лучшее из обоих миров, владея и прожив…
€546,229
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Дом 3 спальни в Lexington, США
Дом 3 спальни
Lexington, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Добро пожаловать в этот очаровательный дом с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами, расположен…
€309,581
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Дом 5 спален в Сан-Диего, США
Дом 5 спален
Сан-Диего, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Этот современный прибрежный мастер расположен в одном из высококлассных и игривых прибрежных…
€3,91 млн
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Дом 4 спальни в Сан-Антонио, США
Дом 4 спальни
Сан-Антонио, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Испытайте идеальное сочетание пространства, комфорта и местоположения в этом прекрасно обору…
€200,000
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Дом 6 спален в Новый Орлеан, США
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ НА ЧАСТНОЙ И ЗАКРЫТОЙ УЛИЦЕ С 24-ЧАСОВОЙ ОХРАНОЙ. ПЕР…
€4,10 млн
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Дом 6 спален в Новый Орлеан, США
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ НА ЧАСТНОЙ И ЗАКРЫТОЙ УЛИЦЕ С 24-ЧАСОВОЙ ОХРАНОЙ. ПЕР…
€4,10 млн
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Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением в Детройт, США
Дом 2 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Детройт, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
€82,859
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Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€104,711
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Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€118,369
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Дом 3 спальни в Calabash, США
Дом 3 спальни
Calabash, США
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
€500,702
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Дом 4 спальни в Calabash, США
Дом 4 спальни
Calabash, США
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Это дыхание, 3696 кв. ft Signature Home разработан выдающимся, отмеченный наградами художник…
€654,673
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Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Детройт, США
Дом 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Детройт, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the …
€127,475
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 800 м²
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Вилла в средизе…
€7,90 млн
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Вилла с сауной в Калифорния, США
Вилла с сауной
Калифорния, США
Площадь 1 320 м²
США штат Калифорния округ Лос Анджелес г.Беверли-Хиллз Современная вил…
€21,94 млн
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 910 м²
США Калифорния, Лос Анджелес, Hollywood Hills   Вилла в Hollywood Hills …
€15,72 млн
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 672 м²
США Калифорния, Лос Анджелес, Энсино   Вилла на возвышенности  …
€9,60 млн
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Дом с террасой в Калифорния, США
Дом с террасой
Калифорния, США
Площадь 958 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз   Осо…
€17,46 млн
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Вилла с лифтом, с видом на горы, с сауной в Калифорния, США
Вилла с лифтом, с видом на горы, с сауной
Калифорния, США
США Калифорния, Лос Анджелес   Вилла с видом на океан   Изум…
€23,57 млн
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Вилла с террасой в Калифорния, США
Вилла с террасой
Калифорния, США
Площадь 1 115 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Уник…
€19,64 млн
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Вилла в Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
Площадь 870 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Крас…
€13,31 млн
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Дом с лифтом, с сауной в Калифорния, США
Дом с лифтом, с сауной
Калифорния, США
Площадь 1 680 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Изум…
€23,57 млн
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Вилла с двором, с баней в Калифорния, США
Вилла с двором, с баней
Калифорния, США
Площадь 872 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г.Беверли- Хиллз   Совр…
€21,78 млн
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Вилла с двором в Калифорния, США
Вилла с двором
Калифорния, США
Площадь 921 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз   Вил…
€26,20 млн
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Вилла с лифтом, с террасой в Калифорния, США
Вилла с лифтом, с террасой
Калифорния, США
Площадь 1 168 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес, г. Беверли- Хиллз   Вил…
€13,96 млн
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Вилла с лифтом, с видом на горы в Калифорния, США
Вилла с лифтом, с видом на горы
Калифорния, США
Площадь 1 146 м²
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес   Современная вилла &nb…
€13,05 млн
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Параметры недвижимости в Американское Самоа, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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