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Квартиры с садом в West Midlands, Великобритания

Бирмингем
15
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15 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 3 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Расположенные в хорошем месте в Бирмингеме, эти современные апартаменты идеально подходят дл…
$707,573
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Предлагая панорамный вид на реку, эти потрясающие апартаменты расположены в одном из самых в…
$867,246
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Откройте для себя идеальное сочетание роскошной жизни и природной красоты с этими потрясающи…
$547,900
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Бирмингем, Великобритания
Квартира 1 спальня
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя возрожденный исторический стеклянный завод, предлагающий современные апарт…
$379,240
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Расположенные всего в 0,4 милях от делового района Колмор в Бирмингеме, эти апартаменты с 2 …
$485,879
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Расположенные в центре Бирмингема, эти потрясающие апартаменты предлагают непревзойденный до…
$666,013
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Эта эксклюзивная коллекция апартаментов расположена в одном из самых популярных мест Бирминг…
$485,879
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Эти современные апартаменты представляют собой исключительную инвестиционную возможность, пр…
$485,879
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Наслаждайтесь роскошной жизнью в центре Бирмингема с этими апартаментами. Расположенные всег…
$506,397
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Эта коллекция апартаментов с 2 и 3 спальнями предназначена для тех, кто ценит как роскошь, т…
$478,962
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя коллекцию стильных и современных апартаментов в Бирмингеме, предлагающих о…
$482,647
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Квартира 1 спальня в Бирмингем, Великобритания
Квартира 1 спальня
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Эти современные апартаменты предлагают захватывающий вид на реку, создавая безмятежную атмос…
$381,309
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Квартира 3 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 3 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Откройте для себя эти потрясающие апартаменты с 2 и 3 спальнями в самом сердце Бирмингема. Р…
$707,573
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Это исключительная инвестиционная возможность в самом сердце Бирмингема, где быстрая регенер…
$464,546
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Квартира 1 спальня в Бирмингем, Великобритания
Квартира 1 спальня
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Расположенные вдоль спокойного канала, эти апартаменты предлагают идеальное сочетание природ…
$395,260
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Типы недвижимости в West Midlands

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в West Midlands, Великобритания

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