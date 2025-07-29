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Дома в Maidenhead, Великобритания

1 объект найдено
Дом 5 спален в Maidenhead, Великобритания
Дом 5 спален
Maidenhead, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Исключительный 5-спальный отдельно стоящий дом в Мейденхед - идеально подходит для современн…
$1,71 млн
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