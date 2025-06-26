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Дома с садом в Hampshire, Великобритания

Hart
7
8 объектов найдено
Дом 4 спальни в Hart, Великобритания
Дом 4 спальни
Hart, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Расположенная в самом сердце красивой сельской местности Хэмпшира, эта коллекция домов с одн…
$1,30 млн
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Дом 2 спальни в Винчестер, Великобритания
Дом 2 спальни
Винчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя элегантность престижной коллекции новых квартир и домов в самом сердце Вин…
$683,567
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Дом 3 спальни в Hart, Великобритания
Дом 3 спальни
Hart, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Расположенная в живописной сельской местности Хэмпшира, эта коллекция домов с одной или пять…
$890,206
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Дом 3 спальни в Hart, Великобритания
Дом 3 спальни
Hart, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Расположенный в самом сердце живописной сельской местности Хэмпшира, этот выбор домов с одно…
$939,265
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Дом 3 спальни в Fleet, Великобритания
Дом 3 спальни
Fleet, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Откройте для себя дом своей мечты в Флит, где современная элегантность встречает спокойствие…
$749,831
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Дом 2 спальни в Hart, Великобритания
Дом 2 спальни
Hart, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Расположенная в самом сердце живописной сельской местности Хэмпшира, эта коллекция очаровате…
$679,847
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Дом 3 спальни в Hart, Великобритания
Дом 3 спальни
Hart, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Расположенная среди спокойной красоты сельской местности Хэмпшира, эта коллекция домов с одн…
$967,224
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Дом 2 спальни в Fleet, Великобритания
Дом 2 спальни
Fleet, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Добро пожаловать в заманчивую коллекцию домов с одной или пятью спальнями в очаровательной д…
$623,115
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Параметры недвижимости в Hampshire, Великобритания

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