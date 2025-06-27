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Квартиры с бассейном в Бирмингеме, Великобритания

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Предлагая панорамный вид на реку, эти потрясающие апартаменты расположены в одном из самых в…
$867,246
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Это исключительная инвестиционная возможность в самом сердце Бирмингема, где быстрая регенер…
$464,546
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Квартира 1 спальня в Бирмингем, Великобритания
Квартира 1 спальня
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Расположенные вдоль спокойного канала, эти апартаменты предлагают идеальное сочетание природ…
$395,260
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Расположенные в центре Бирмингема, эти потрясающие апартаменты предлагают непревзойденный до…
$666,013
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Откройте для себя идеальное сочетание роскошной жизни и природной красоты с этими потрясающи…
$547,900
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Квартира 1 спальня в Бирмингем, Великобритания
Квартира 1 спальня
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Эти современные апартаменты предлагают захватывающий вид на реку, создавая безмятежную атмос…
$381,309
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Параметры недвижимости в Бирмингеме, Великобритания

с садом
Недорогая
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