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Жилой комплекс Park Gate Residences с бассейном и зелеными зонами, Zabeel, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€461,649
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14
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О комплексе

Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, бассейном, детской площадкой и игровой комнатой, оздоровительным клубом, парковкой, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Бурдж Халифа - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Джумейра Бич - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Park Gate Residences с бассейном и зелеными зонами, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€461,649
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