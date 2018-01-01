Жилой комплекс Park Gate Residences с бассейном и зелеными зонами, Zabeel, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €834,378

81 м² 1

Сдача в: 2025

Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично и удаленно. - Только опытные брокеры, которые смогут найти выгодный объект под любые средства. - Постоянная прибыль в валюте за счет аренды без необходимости нахождения на территории страны. - Помощь в получении визы резидента и открытии счетов, компаний. - Предоставление беспроцентной рассрочки до 3-5 лет для резидентов. - Помощь в перепродажи имущества и получения дохода. Шикарные апартаменты с видом на Персидский залив в районе Dubai Marina! Апартаменты предлагаются без мебели. Владельцам апартаментов будут доступны следующие высококлассные удобства: бассейны с шезлонгами и видом на пристань для яхт, фитнес-зал, SPA-центр с паровыми и саунами для мужчин и женщин, студии йоги в помещении и на открытом воздухе, лаундж, площадка для барбекю, ландшафтные сады, зоны для детских развлечений, пространство для игры в виртуальный гольф, музыкальная и игровая комнаты, конференц-залы, консьерж-сервис и охрана 24/7. Расположение: В радиусе 10–20 минут пешком расположены: детские сады, пляжи, торговый центр, парашютный центр, школы и университеты. План оплаты: 50 % - на стадии строительства. 50 % - по завершении. Рентабельность инвестиций составляет 8%. Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!