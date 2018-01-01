Жилой комплекс Park Gate Residences с бассейном и зелеными зонами, Zabeel, Дубай, ОАЭ

Предлагаются апартаменты с панорамными видами на город.
Резиденция располагает полем для гольфа на 18 лунок, клубом с ресторанами и зоной отдыха, спа-центром, инфинити-бассейном, фитнес-залом, ухоженными садами и террасами, зонами барбекю.
Окончание строительства - декабрь 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с крупным торговым центром, горнолыжной трассой, станцией метро, железнодорожной станцией.
Бурдж Халифа - 11 км
Аэропорт - 13 км
Море - 14 км
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и панорамным видом на набережную и яхт-клуб.
Резиденция располагает тренажерным залом, бассейном, спа-центром, зоной отдыха, детскими площадками, конференц-залом, сауной и хамамом, подземной парковкой, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.
Расположение и объекты поблизости
Пляж Джумейра - 5 минут
Дубай Марина - 5 минут
Бурдж Халифа - 20 минут
Дубай Молл - 20 минут
Пальма Джумейра - 10 минут
Международный аэропорт - 25 минут
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Шикарные апартаменты с видом на Персидский залив в районе Dubai Marina!
Апартаменты предлагаются без мебели.
Владельцам апартаментов будут доступны следующие высококлассные удобства: бассейны с шезлонгами и видом на пристань для яхт, фитнес-зал, SPA-центр с паровыми и саунами для мужчин и женщин, студии йоги в помещении и на открытом воздухе, лаундж, площадка для барбекю, ландшафтные сады, зоны для детских развлечений, пространство для игры в виртуальный гольф, музыкальная и игровая комнаты, конференц-залы, консьерж-сервис и охрана 24/7.
Расположение:
В радиусе 10–20 минут пешком расположены: детские сады, пляжи, торговый центр, парашютный центр, школы и университеты.
План оплаты:
50 % - на стадии строительства.
50 % - по завершении.
Рентабельность инвестиций составляет 8%.
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