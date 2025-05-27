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Виллы в Волынской области, Украина

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3 объекта найдено
Вилла в Липины, Украина
Вилла
Липины, Украина
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Вилла с невероятным видом на море в урбанизации Кала Сант Франсеск в Бланесе. Этот роскошный…
$1,14 млн
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Вилла в Липины, Украина
Вилла
Липины, Украина
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом с видом на море в тихом районе города Бланес на побережье Коста Брава, в урбанизации Кал…
$740,798
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Вилла в Липины, Украина
Вилла
Липины, Украина
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 519 м²
Этот роскошный особняк расположен в городе Льорет-де-Мар, всего в 50 минутах езды от Барсело…
Цена по запросу
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