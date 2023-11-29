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Земельные участки в Великодолинский поселковый совет, Украина

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Великодолинское, Украина
Земельные участки 1 комната
Великодолинское, Украина
Комнаты 1
Площадь 11 365 м²
Этаж 1/1
№5701 Предлагаем к продаже участок в пос. Великодолинское. Общая площа…
€1,54 млн
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