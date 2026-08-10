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Дома в Раздельнянском районе, Украина

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Захарьевка
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5 объектов найдено
Дом в Благодатное, Украина
Дом
Благодатное, Украина
Площадь 83 м²
38304 Продам уютный дом в селе Благодатное (Кирово) Раздельнянского района, Одесской области…
$50,000
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Дом в Захарьевка, Украина
Дом
Захарьевка, Украина
Площадь 134 м²
33737 Продам современный дом в Латовке. Дом расположен на участке 7 соток, общая площадь — …
$67,500
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Дом в Захарьевка, Украина
Дом
Захарьевка, Украина
Площадь 140 м²
33738 Продам современный дом на Хаджибейской. Расположен на участке 6 соток. Общая площадь 1…
$70,000
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TekceTekce
Дом в Захарьевка, Украина
Дом
Захарьевка, Украина
Площадь 150 м²
33736 Продам современный дом на ул. Хаджибейская. Дом расположен на участке 7 соток, общей …
$75,000
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Дом в Захарьевка, Украина
Дом
Захарьевка, Украина
Площадь 140 м²
33735 Продам современный дом на ул. Хаджибейская. Дом расположен на участке 6 соток, общей …
$70,000
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Параметры недвижимости в Раздельнянском районе, Украина

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