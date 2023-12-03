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Жильё в Раздельнянский район, Украина

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Степовое, Украина
Дом 2 комнаты
Степовое, Украина
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
№2747. Продам дом в селе Степовое. Общая площадь 58 кв.м. Жилое состоя…
€11,023
в месяц
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Параметры недвижимости в Раздельнянский район, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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