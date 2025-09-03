Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесский район
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Одесском районе, Украина

Одесса
265
267 объектов найдено
Коммерческое помещение 79 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 79 м²
Одесса, Украина
Площадь 79 м²
30226. Сдам офис в бизнес центре на Французском бульваре 66/2. Офис кабинетного типа общей п…
$990
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 62 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 62 м²
Одесса, Украина
Площадь 62 м²
30297. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 62,1…
$745
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 1 893 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 893 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 893 м²
17011. Предлагается к сдаче в аренду под любой вид деятельности. Отдельно стоящий хозяйствен…
$1,500
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 45 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 45 м²
Одесса, Украина
Площадь 45 м²
31566. Здається світле, добре, гарне, власне приміщення. Фасад, цоколь. Прекрасне розташу…
$285
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 221 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 221 м²
Одесса, Украина
Площадь 221 м²
24714. Сдам офис в центре города на ул. Греческая. Бизнес центр Папа Коста. Общая площадь 22…
$3,315
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 76 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 76 м²
Одесса, Украина
Площадь 76 м²
24093 Сдам в аренду помещение на Соборной площади. Общая площадь 76кв м. Помещение с ремонт…
$1,000
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 210 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 210 м²
Одесса, Украина
Площадь 210 м²
29604. Сдаем офис в центре города в БЦ Покровский на ул. Жуковского. Общая площадь 210 кв.м…
$2,100
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 140 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 140 м²
Одесса, Украина
Площадь 140 м²
26048. Сдам фасадное помещение на ул. нечипуренко. Общая плошало 140 кВ.м. Состоит из залов:…
$1,170
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 145 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 145 м²
Одесса, Украина
Площадь 145 м²
30242. Сдам офис в Kadorr city mall на Генуэзской без комиссии. Офис общей площадью 144,3мк…
$1,805
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 59 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 59 м²
Одесса, Украина
Площадь 59 м²
30295. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 58,4…
$760
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 62 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 62 м²
Одесса, Украина
Площадь 62 м²
30447. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 61,6…
$924
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 750 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 750 м²
Одесса, Украина
Площадь 750 м²
Здам Приміщеня під виробніцтво. сто , малярку, е перший, 2,3,4,5 та 6 поверхи, від 20 до …
$3
в месяц
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Коммерческое помещение 63 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 63 м²
Одесса, Украина
Площадь 63 м²
30271. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 62,6…
$880
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 61 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 61 м²
Одесса, Украина
Площадь 61 м²
30453. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 60,7…
$910
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 125 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 125 м²
Одесса, Украина
Площадь 125 м²
27304. Сдам офисное помещние в БЦ Ольвия. Вице-Адмирала Жукова. Общая площадь 125 кв.м. Поме…
$1,500
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 215 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 215 м²
Одесса, Украина
Площадь 215 м²
№3129. Сдам офисные помещения на ул.Щепкина/ул.Торговая. Фасадный, отреставрированный флиге…
$2,570
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 129 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 129 м²
Одесса, Украина
Площадь 129 м²
28429. Без комиссии. Сдам офис в 18 Жемчужине. Общая площадь 129 кв.м. Опенспейс. Офис оснащ…
$1,290
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 73 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 73 м²
Одесса, Украина
Площадь 73 м²
30293. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 72,8…
$875
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 120 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 120 м²
Одесса, Украина
Площадь 120 м²
17594. Предлагается к аренде помещение в центре города. Помещение офисного плана общей пл…
$960
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 83 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 83 м²
Одесса, Украина
Площадь 83 м²
30330. Сдам офис в бизнес центре на Французском бульваре. Офис кабинетного типа общей площад…
$1,030
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 56 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 56 м²
Одесса, Украина
Площадь 56 м²
30229. Аренда офиса без комиссии (0%) в бизнес центре на Французском бульваре. Видовой офис …
$1,120
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 69 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 69 м²
Одесса, Украина
Площадь 69 м²
30838. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 69,2…
$900
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 200 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 200 м²
Одесса, Украина
Площадь 200 м²
30248. Сдам фасадное помещение в жилом комплексе Милос. Клубничный переулок/ посмитного. Об…
$1,200
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 112 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 112 м²
Одесса, Украина
Площадь 112 м²
28428. Без комиссии. Сдам офис в 18 Жемчужине. Общая площадь 112 кв.м. Опенспейс. Офис оснащ…
$1,120
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 63 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 63 м²
Одесса, Украина
Площадь 63 м²
30473. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 62, …
$875
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 63 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 63 м²
Одесса, Украина
Площадь 63 м²
30646. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 63 к…
$942
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 36 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 36 м²
Одесса, Украина
Площадь 36 м²
29361 Предлагаем в аренду помещение в центре города. Общая площадь 36кв м. Торговый зал 26,4…
$400
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 88 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 88 м²
Одесса, Украина
Площадь 88 м²
30763. Сдам офис в Аркадии в 26-Жемчужине на ул. Генуэзская. Офис с двумя террасами, вид на …
$800
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 76 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 76 м²
Одесса, Украина
Площадь 76 м²
24118. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 76 к…
$950
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Коммерческое помещение 538 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 538 м²
Одесса, Украина
Площадь 538 м²
16244 Сдается в аренду офис в ЖК Сигурд Холл. Выполнен дорогой дизайнерский ремонт. Установ…
$5,400
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська