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Дома в Обуховский район, Украина

1 объект найдено
Дом 5 спален в Обуховский район, Украина
Дом 5 спален
Обуховский район, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Продаю Дом с Камином Озеро Романков Днепровское шоссе SH-163-082 Продаю 3 Этажный Дом в …
€85,308
в месяц
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Параметры недвижимости в Обуховский район, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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