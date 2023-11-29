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Квартиры в Нерубайский сельский совет, Украина

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
18274. Продается 3-х комнатная квартира в районе Усатово. Общая площадь…
€20,989
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Параметры недвижимости в Нерубайский сельский совет, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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