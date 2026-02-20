Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Каролино-Бугазской сельской громаде, Украина

8 объектов найдено
Дом 6 комнат в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 6 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
Число комнат 6
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
10247 Продам дом с участком в Каролино-Бугазе. На первом этаже: гостиная, спальня, санузел…
$205,000
Дом 7 комнат в Затока, Украина
Дом 7 комнат
Затока, Украина
Число комнат 7
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
14180. Продам 2-х этажный дом в с.Затока вблизи от моря. 7 отдельных комнат, кухня-студия, п…
$145,000
Дом 9 комнат в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 9 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
Число комнат 9
Площадь 370 м²
Этаж 1/3
№2816. Предлагается к продаже дом у моря в пос. Каролино-Бугаз. Общая площадь 370 кв.м. Рас…
$240,000
Дом 3 комнаты в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 3 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 1/3
№2562. Продам дом незавершенной постройки в с. Каролино-Бугаз. Выполнен в 2 этажа. Общая пл…
$30,000
Дом 4 комнаты в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 4 комнаты
Каролино-Бугаз, Украина
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
19752. Продается зимний дом-дача на Каролино-Бугазе с видом на море. Две большие террасы, га…
$105,000
Дом 5 комнат в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 5 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
35194. Продам дом ( по документам 120 м , по факту 200 ) 5 комнат в каждой кондиционер. Вся …
$90,000
Дом 1 комната в Затока, Украина
Дом 1 комната
Затока, Украина
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
10499 . . . В продаже часть дома в пос. Затока у самого берега моря. Общая площадь 26 кв.м. …
$18,000
Дом 15 комнат в Каролино-Бугаз, Украина
Дом 15 комнат
Каролино-Бугаз, Украина
Число комнат 15
Площадь 1 300 м²
Этаж 1/4
15887 Продам 4-х этажный дом на берегу моря, между морем и лиманом под развитие реабилитацио…
$400,000
Параметры недвижимости в Каролино-Бугазской сельской громаде, Украина

