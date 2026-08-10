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Коммерческая недвижимость в Ivano Frankivsk Urban Hromada, Украина

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Ивано-Франковск
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7 объектов найдено
Коммерческое помещение 345 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 345 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 345 м²
Продам торгова-офісне приміщення в самому центрі міста ( стометрівка) вільного планування, …
$599,999
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Коммерческое помещение 3 500 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 3 500 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 3 500 м²
Великий оздоровчо-девелоперський комплекс 3 500 м² на 44 сотках в Івано-Франківську з басейн…
$2,50 млн
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Коммерческое помещение 2 500 м² в Хриплин, Украина
Коммерческое помещение 2 500 м²
Хриплин, Украина
Площадь 2 500 м²
Отель База отдыха, Реабилитационный центр Слобода Карпаты 1,5 га   Стоимость объекта: …
$1,000,000
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TekceTekce
Коммерческое помещение 1 300 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 1 300 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 1 300 м²
Я собираюсь продать бизнес Buzon, который является отелем FLOST. Общая площадь комнаты: 1306…
$2,07 млн
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 10 000 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 10 000 м²
Продам або здам в оренду Ремонтно-механічний цех с.Дем'янив, Бурштинський ЗВПД- 140 Знаход…
$3,20 млн
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Коммерческое помещение 900 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 900 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 900 м²
Продам виробничий - складський комплекс в Івано-Франківську Загальна площа - 900 м2 Склади…
$1,15 млн
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Коммерческое помещение 5 500 м² в Ивано-Франковск, Украина
Коммерческое помещение 5 500 м²
Ивано-Франковск, Украина
Площадь 5 500 м²
Продаж виробничого комплексу / шпоновий завод у с. Задністрянське по трасі Івано-Франківськ …
$1,80 млн
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