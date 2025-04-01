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Земельные участки в Дальницкий сельский совет, Украина

1 объект найдено
Участок земли в Грибовка, Украина
Участок земли
Грибовка, Украина
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
22659 В продаже загородный домик в Грибовке. Общая площадь 50 кв.м. Жилое состояние. Все ком…
$42,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
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