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Коммерческая недвижимость в Дальницкий сельский совет, Украина

2 объекта найдено
Коммерческая в Санжейка, Украина
Коммерческая
Санжейка, Украина
Площадь 200 м²
№2588 Продам действующий бизнес на первой линии моря в Санжейки. База р…
€128,528
в месяц
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Коммерческая в Грибовка, Украина
Коммерческая
Грибовка, Украина
Площадь 2 050 м²
№1290 Предлагаем к продаже базу отдыха в самом популярном курорте Черн…
€367,222
в месяц
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