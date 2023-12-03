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Дома в Броварской район, Украина

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Рожны, Украина
Дом 4 спальни
Рожны, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
SH-163-883 Продаю Дом 2010 года постройки, село Рожны, СТ Трудовик, ул.Центральная, 7., Теп…
€67,054
в месяц
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бровары, Украина
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бровары, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
SH-179-525 Продается двухэтажный дуплекс в прекрасном состоянии, с ремонтом, общей площадью…
€146,049
в месяц
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Параметры недвижимости в Броварской район, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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