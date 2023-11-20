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Квартиры в Yayla Mahallesi, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Yayla Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yayla Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Квартиры на продажу находится в Тузла. Тузла - это район, расположенный в азиатской части Ст…
€274,300
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+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Yayla Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yayla Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Квартиры на продажу находится в Тузла. Тузла - это район, расположенный в азиатской части Ст…
€464,600
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+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Yayla Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yayla Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Квартиры на продажу находится в Тузла. Тузла - это район, расположенный в азиатской части Ст…
€201,500
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+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Yayla Mahallesi, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yayla Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Квартиры на продажу находится в Тузла. Тузла - это район, расположенный в азиатской части Ст…
€504,700
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+4971529095784 info@timondro.com
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Yayla Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Yayla Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Квартиры на продажу находится в Тузла. Тузла - это район, расположенный в азиатской части Ст…
€115,500
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+4971529095784 info@timondro.com

Параметры недвижимости в Yayla Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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