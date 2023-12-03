Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Istasyon Mahallesi
  5. Квартиры

Квартиры в Istasyon Mahallesi, Турция

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Istasyon Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Istasyon Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры с Видом на Море и Природу в Стамбуле, Тузла. Квартиры в Стамбуле расположены …
€272,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Istasyon Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Istasyon Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры с Видом на Море и Природу в Стамбуле, Тузла. Квартиры в Стамбуле расположены …
€200,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Istasyon Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Istasyon Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/6
Квартира в Комплексе с Бассейном Рядом с Мармарай в Стамбуле. Квартира в Стамбуле расположен…
€108,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Istasyon Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти