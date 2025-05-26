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Дома с видом на горы в Фетхие, Турция

виллы
60
дуплексы
9
2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Этаж 1/3
Виллы с Бассейнами и Сауной в Фетхие. Виллы находятся в районе Оваджик в Мугле, Олюдениз. По…
$820,706
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Вилла 8 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 8 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла 6+1 с видом на море в Фетхие, Фаралия. Вилла в Фетхие расположена на участке…
$2,41 млн
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