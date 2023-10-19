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Квартиры в Fatih Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
€217,100

Параметры недвижимости в Fatih Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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