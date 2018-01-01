Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €62,065

Сдача в: 2024

Fantasea Condo Kamala - потрясающий комплекс кондоминиумов, расположенный всего в 900 метрах от прекрасного пляжа Камала на западном побережье Пхукета. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 уютных и стильных квартир. Широкий выбор вариантов от современных и роскошных до минималистских концепций, чтобы удовлетворить различные вкусы и потребности. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 кв. В жилом комплексе есть два отдельных здания, которые предлагают различные удобства для жителей: Здание A — более бюджетный вариант для тех, кто хочет арендовать квартиру посуточно. Здание B — более роскошный вариант, с более просторными помещениями и более высококлассными удобствами, такими как фитнес-центр и бассейн. Нижний этаж двух зданий занимает крытая парковка на 84 места. В 5 минутах ходьбы расположены Carnival Magic и Phuket FantaSea - удивительные туристические шоу. В 8-10 минутах ходьбы мини - маркет и аптека. Kamala Market - ночной рынок в 15 минутах пешком. Особенности: - спортзал - зона ресепшен в лобби - парковка - видеонаблюдение - бассейн - круглосуточная охрана Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!