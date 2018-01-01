Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд

Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу.
Инфраструктура комплекса:
3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки)
Беседки для отдыха и барбекю
Парковка открытого типа
Охрана и видеонаблюдение на территории
Ресторан
Ресепшн (с 9 до 18 часов)
Лаунж/бар
Тренажерный зал
Сауна и парная
Джакузи с холодной и горячей водой
Детская игровая комната
Настольный теннис
Бильярд
Компьютерный зал/библиотека
Форма собственности: Freehold Foreign Quota
Комплектация: "Под ключ" с мебелью и техникой
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак.
Так же кондоминиум Siam Oriental Plaza включает в себя такие удобства как: подземная парковка, круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, и бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.
Fantasea Condo Kamala - потрясающий комплекс кондоминиумов, расположенный всего в 900 метрах от прекрасного пляжа Камала на западном побережье Пхукета. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 уютных и стильных квартир. Широкий выбор вариантов от современных и роскошных до минималистских концепций, чтобы удовлетворить различные вкусы и потребности. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя 164 кв.
В жилом комплексе есть два отдельных здания, которые предлагают различные удобства для жителей:
Здание A — более бюджетный вариант для тех, кто хочет арендовать квартиру посуточно.
Здание B — более роскошный вариант, с более просторными помещениями и более высококлассными удобствами, такими как фитнес-центр и бассейн.
Нижний этаж двух зданий занимает крытая парковка на 84 места.
В 5 минутах ходьбы расположены Carnival Magic и Phuket FantaSea - удивительные туристические шоу. В 8-10 минутах ходьбы мини - маркет и аптека. Kamala Market - ночной рынок в 15 минутах пешком.
Особенности:
- спортзал
- зона ресепшен в лобби
- парковка
- видеонаблюдение
- бассейн
- круглосуточная охрана
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