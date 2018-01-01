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Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€185,174
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7
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О комплексе

Резиденция располагает фитнес-центром, круглосуточной охраной, садом, бассейном с морской водой, детской площадкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 8 км
  • Ресторан - 3 км
  • Торговый центр - 6,5 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€185,174
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