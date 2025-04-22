Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с широким спектром услуг на Пхукете, Таиланд

Уникальный инвестиционный проект на юге Пхукета, который предлагает высокий доход от аренды и гарантированный рост стоимости. С популярностью региона и рядом туристических достопримечательностей, ваши апартаменты будут пользоваться спросом у арендаторов круглый год. Благодаря отличному расположению, продуманному дизайну и высоким стандартам, этот комплекс станет выгодным вложением для каждого инвестора.Дополнительные возможности
Персональный ассистент позаботится о ваших повседневных делах: от организации уборки и доставки до бронирования ресторанов и планирования мероприятий.
Высокая доходность до 7%.Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в месте, где сливаются природная красота, культурное наследие и современные удобства.
Пляж Най Харн — один из самых красивых и уютных пляжей Пхукета, окруженный тропическими холмами и кристально чистыми водами Андаманского моря находится всего в 7 минутах езды.