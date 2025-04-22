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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с широким спектром услуг на Пхукете, Таиланд

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$186,028
14.04.2025
$184,879
13.04.2025
$184,987
12.04.2025
$184,043
11.04.2025
$185,900
10.04.2025
$183,019
09.04.2025
$185,419
08.04.2025
$184,980
07.04.2025
$186,494
06.04.2025
$186,511
05.04.2025
$185,980
04.04.2025
$187,208
03.04.2025
$190,554
02.04.2025
$190,906
01.04.2025
$191,328
31.03.2025
$191,462
30.03.2025
$191,409
29.03.2025
$192,186
28.03.2025
$192,319
27.03.2025
$192,381
26.03.2025
$191,583
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24854
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420904
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

О комплексе

Уникальный инвестиционный проект на юге Пхукета, который предлагает высокий доход от аренды и гарантированный рост стоимости. С популярностью региона и рядом туристических достопримечательностей, ваши апартаменты будут пользоваться спросом у арендаторов круглый год. Благодаря отличному расположению, продуманному дизайну и высоким стандартам, этот комплекс станет выгодным вложением для каждого инвестора.

Дополнительные возможности
  • кинотеатр под открытым небом
  • кафе и ресторан
  • детский клуб
  • СПА
  • тренажёрный зал
  • паркинг на 140 мест с зарядными устройствами
  • ко-воркинг зона
  • бассейн и бар на крыше
  • 3 бассейна на первом этаже
Особенности квартир
  • потолки 5,5 м
  • собственная терраса с бассейном в пентхаусах
  • отдельный доступ и круглосуточная охрана
  • кондиционер
  • встроенные шкафы
Преимущества

Персональный ассистент позаботится о ваших повседневных делах: от организации уборки и доставки до бронирования ресторанов и планирования мероприятий.

Высокая доходность до 7%.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в месте, где сливаются природная красота, культурное наследие и современные удобства.

Пляж Най Харн — один из самых красивых и уютных пляжей Пхукета, окруженный тропическими холмами и кристально чистыми водами Андаманского моря находится всего в 7 минутах езды.

Местонахождение на карте

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с широким спектром услуг на Пхукете, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$186,028
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