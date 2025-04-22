Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с широким спектром услуг на Пхукете, Таиланд

Уникальный инвестиционный проект на юге Пхукета, который предлагает высокий доход от аренды и гарантированный рост стоимости. С популярностью региона и рядом туристических достопримечательностей, ваши апартаменты будут пользоваться спросом у арендаторов круглый год. Благодаря отличному расположению, продуманному дизайну и высоким стандартам, этот комплекс станет выгодным вложением для каждого инвестора.

кинотеатр под открытым небом

кафе и ресторан

детский клуб

СПА

тренажёрный зал

паркинг на 140 мест с зарядными устройствами

ко-воркинг зона

бассейн и бар на крыше

3 бассейна на первом этаже

потолки 5,5 м

собственная терраса с бассейном в пентхаусах

отдельный доступ и круглосуточная охрана

кондиционер

встроенные шкафы

Дополнительные возможностиОсобенности квартирПреимущества

Персональный ассистент позаботится о ваших повседневных делах: от организации уборки и доставки до бронирования ресторанов и планирования мероприятий.

Высокая доходность до 7%.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в месте, где сливаются природная красота, культурное наследие и современные удобства.

Пляж Най Харн — один из самых красивых и уютных пляжей Пхукета, окруженный тропическими холмами и кристально чистыми водами Андаманского моря находится всего в 7 минутах езды.