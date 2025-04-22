Жилой комплекс Комплекс роскошных вилл с беспрепятственным видом на море в районе Чавенг Ной, Самуи, Таиланд

Комплекс первоклассных вилл с потрясающим панорамным видом на море и бассейнами. Частный пейзажный бассейн и терраса для загара с беспрепятственным панорамным видом на море на 180°. Дизайн бассейна органично сочетается с окружающей средой, позволяя вам ощутить безграничную свободу и спокойствие.
Тип собственности - freehold.Особенности квартир
Этот комплекс расположен на склоне холма в районе Чавенг Ной на острове Самуи, откуда открывается захватывающий вид на шумный пляж Чавенг и безмятежное море. Виллы удобно расположены рядом с коммерческим районом Чавенга, что обеспечивает легкий доступ к торговым центрам, ресторанам, развлекательным заведениям, международным школам, больницам и другим необходимым объектам.