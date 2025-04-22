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Жилой комплекс Комплекс роскошных вилл с беспрепятственным видом на море в районе Чавенг Ной, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$467,636
14.04.2025
$465,588
13.04.2025
$465,862
12.04.2025
$467,596
11.04.2025
$478,166
10.04.2025
$480,115
09.04.2025
$482,524
08.04.2025
$482,224
06.04.2025
$482,510
05.04.2025
$478,115
04.04.2025
$484,501
03.04.2025
$489,873
02.04.2025
$488,844
01.04.2025
$487,738
30.03.2025
$486,245
29.03.2025
$489,875
28.03.2025
$491,662
27.03.2025
$489,940
26.03.2025
$489,633
25.03.2025
$487,958
24.03.2025
$486,289
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20161
ID новостройки на Realting
In CRM: 2382883
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Комплекс первоклассных вилл с потрясающим панорамным видом на море и бассейнами. Частный пейзажный бассейн и терраса для загара с беспрепятственным панорамным видом на море на 180°. Дизайн бассейна органично сочетается с окружающей средой, позволяя вам ощутить безграничную свободу и спокойствие.

Тип собственности - freehold.

Особенности квартир
  • Гостиная открытой планировки плавно сливается с морем и небом.
  • Обеденная и кухонная зона открытой планировки.
  • Спальни с ванными комнатами и живописным видом.
  • Отдельная детская комната.
  • Отдельные зоны развлечений и отдыха для безмятежного наслаждения.
Преимущества
  • Отличная инвестиционная возможность на острове Самуи
  • Расположен в престижном коммерческом районе Чавенга
  • Профессиональная команда управления недвижимостью
Расположение и объекты поблизости

Этот комплекс расположен на склоне холма в районе Чавенг Ной на острове Самуи, откуда открывается захватывающий вид на шумный пляж Чавенг и безмятежное море. Виллы удобно расположены рядом с коммерческим районом Чавенга, что обеспечивает легкий доступ к торговым центрам, ресторанам, развлекательным заведениям, международным школам, больницам и другим необходимым объектам.

  • 1,6 км до пляжа Чавенг
  • 1,9 км до международной школы PBISS
  • 3 км до больницы Самуи Бангкок
  • 5 км до торгового центра Самуи
  • 5 км до торгового центра Tesco Lotus
  • 6,8 км до торгового центра Big C
  • 7 км до международной школы ISS
  • 8,2 км до международного аэропорта Самуи

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс роскошных вилл с беспрепятственным видом на море в районе Чавенг Ной, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$467,636
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