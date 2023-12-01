Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Жилая
  4. Веве
  5. Дома

Дома в Веве, Швейцария

2 объекта найдено
Дом 6 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Веве, Швейцария
Дом 6 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Веве, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 456 м²
Прекрасный дом находится в спокойном, современном и очень престижном районе в Веве, Во. Маг…
€3,70 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с сауной в Веве, Швейцария
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с сауной
Веве, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 315 м²
Превосходный дом с видом на озеро и горы расположен на высотах Мон Пелерин, всего в 10-ти м…
€2,45 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти