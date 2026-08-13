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Жилье в Веве, Швейцария

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Веве, Швейцария
Квартира 4 комнаты
Веве, Швейцария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Последняя возможность:  частный лифт + терраса 50м2. Современный и элитный проект недвижи…
$991,963
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